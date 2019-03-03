بمكونين فقط من المطبخ تقضي على البثور السوداء

تبحث أغلب الفتيات عن أفضل الوصفات للتخلص من البثور السوداء بدون الأضرار للبشرة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف هذه الوصفة السحرية بمكونين فقط من مطبخك .



فكما نصحت خبيرة التجميل والماكياج، رضوى طه، فهناك نصائح هامة للقضاء على مشكلة البثور السوداء والتي يأتي على رأسها استخدام حمام البخار بصورة مستمرة والتي تساعد في القضاء على مشكلة البثور السوداء وقتل البكتريا النشطة في البشرة.



وأضافت خبيرة التجميل والماكياج، رضوى طه في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن من أبرز الطرق التي تساعد في القضاء على البثور وضع قليل من النشا والشوفان على منطقة البثور وغسل البشرة بعد ذلك بواسطة الماء الفاتر، وكذلك وضع قليل من العسل الأبيض والنشا على منطقة البثور السوداء وازالتهم بواسطة الماء البارد.