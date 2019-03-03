علاج طبيعي لالتهاب القولون وآلام المعدة

يشتكي الكثير من الأشخاص العصبيين من تعب فى القولون العصبى وآلام المعدة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على علاج طبيعي يخفف من تلك الآلام فى ثوان.



كما جاء في موقع "بولد سكاى" الهنود، فهناك قائمة من الأطعمة التي تساعد في تخفيف آلام المعدة كونها تساعد في تسهيل عملية الهضم إلى جانب تعزيز عملية الأيض، والتي يأتي على رأسها تناول الخضروات ذات الأوراق الداكنة.



فبحسب ما ذكر في الموقع، فإن تناول البروكلي يساعد في القضاء على مشكلة التهابات المعدة لما يحتويه من عنصر الحديد في الجسم، وكذلك البوتاسيوم، كما يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ويساعد تناول الفاصوليا الخضراء في التخلص من مشكلة آلام المعدة لما تحتوي من ألياف طبيعية، وكذلك تناول الخيار والذي يعتبر ملطف ومهدئ للمعدة.