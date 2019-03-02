وزير الثقافة الأردني: نبيل المشيني تميز بأعماله الفنية

قالت وزارة الثقافة الأردنية إن الممثل نبيل المشيني توفي اليوم عن 79 عاما بعد مشوار طويل من العطاء الفني.



وقال وزير الثقافة محمد أبو رمان في بيان إن المشيني "تميز بأعماله الفنية والدرامية التي عرفت على مستوى العالم العربي من خلال الشخصيات التي تقمصها ببراعة وأداء فني بارع".



واشتهر المشيني بشخصية ‭‭"‬‬أبو عواد‭‭"‬‬ في المسلسل الكوميدي (حارة أبو عواد) الذي بدأ عرضه تلفزيونيا في مطلع الثمانينات وتم تقديم عدة أجزاء منه.



ولد المشيني في يوليو 1939 وهو ابن الإذاعي اسحق المشيني وشقيق الممثل أسامة المشيني (1950-1985).



وعمل في المسرح وأسس العديد من المشروعات الفنية كما قدم عشرات المسلسلات التي تعبر عن البيئة البدوية منها (رأس غليص) و(عطر النار) و(وضحا وابن عجلان) و(حنايا الغيث) و(الأندلس والمرابطون) و(مالك بن الريب) و(وعد الغريب) و(بوابة القدس).



وبجانب الأعمال الفنية ترأس المشيني رابطة الفنانين الأردنيين، وعمل مذيعا في التلفزيون الأردني، وكان عضوا في مجلس الأعيان من 2003 إلى 2005.



كرمته جهات مختلفة داخل وخارج الأردن وحصل على جائزة الدولة في الفنون عام 2017.