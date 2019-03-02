ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بيت العائلة المصرية في جنيف ينضم لحملة حق الشهيد

السبت 02/مارس/2019 - 10:18 م
صدى البلد
اماني نوار
أعلن بيت العائلة المصرية وجمال حمّاد انضمام العائلة إلى حملة حق الشهيد التي أطلقتها الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة محمد عبد النعيم.

قال "حماد" أنه لا يمكن أن يتأخر عن مساندة ودعم أية قضية تخص مصر وأية قضية تخص من ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الوطن العزيز.

وأضاف بيان بيت العائلة المصرية أن الشهداء الأبرار يظلون على مدار الدهر فخر للجميع، وأن حقهم يظل دوما في أعناق الجميع.

ترشيحاتنا

عضة قرد غيرت تاريخ اليونان

نحرهم بالسكين أثناء النوم.. ننشر حيثيات حكم إعدام قاتل زوجته وأطفاله في كفر الشيخ

برلمانى: غرامة مالية على المدارس الخاصة .. أعرف السبب

أحمد موسى يحذر الشعب المصري من الجماعة الإرهابية المضللة.. فيديو

أحمد موسى يرد على دعوات الإرهابية بالنزول لميدان التحرير

تراجع نقود الاحتياطي لـ610.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي

كارثة.. عامل نظافة يعالج المرضى بمستشفى الواسطى بـ بني سويف

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض الأسعار

أحمد موسى يكشف مخطط الإرهابية لتأجيج الأوضاع في مصر

شاهد... محمود الخطيب صديق أمح الجديد

مانشستر يونايتد يستغل تعادل أرسنال ويصعد للمركز الرابع بفوز صعب على ساوثهمبتون

رامون دياز يرفض تدريب ريفر بليت من أجل بيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

فيديو

خبير أمني يكشف هدف الحرب المعلوماتية الموجهة من السوشيال ميديا.. فيديو
مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات
رئيس المنتدى العربي الأوروبي يفضح الإخوان وأكاذيبهم عن حقوق الإنسان..فيديو
السيسي يتابع سير تحقيقات حادث قطار محطة مصر.. ويتفقد محاور خطة وزارة الإسكان.. فيديو
توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟