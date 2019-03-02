بيت العائلة المصرية في جنيف ينضم لحملة حق الشهيد

أعلن بيت العائلة المصرية وجمال حمّاد انضمام العائلة إلى حملة حق الشهيد التي أطلقتها الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة محمد عبد النعيم.



قال "حماد" أنه لا يمكن أن يتأخر عن مساندة ودعم أية قضية تخص مصر وأية قضية تخص من ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الوطن العزيز.



وأضاف بيان بيت العائلة المصرية أن الشهداء الأبرار يظلون على مدار الدهر فخر للجميع، وأن حقهم يظل دوما في أعناق الجميع.



