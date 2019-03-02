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محافظات

العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو

السبت 02/مارس/2019 - 11:42 م
صدى البلد
شمس يونس
عثر مجموعة من شباب جروب نبضة بالأقصر، أثناء مبادرة خيرية، لتنظيف المدافن من القمامة وتطهيرها من السحر على 4 أعمال سحرية داخل المقابر بالكرنك.

وانطلقت المبادرة بمدافن الكرنك، شمال مدينة القرنة، والتي ضمت 20 شابًا وفتاة، بمعاونة عدد من مشايخ الأزهر الشريف، و رئاسة حي شمال مدينة الأقصر.

وقالت مروة عبد العاطي، مؤسسة المبادرة، إن الهدف من المبادرة يأتي لحث الشباب على المساهمة في العمل الخدمي، إضافة إلى تطهير المدافن من أعمال السحر التي يقوم بها بعض الأشخاص بغرض إيذاء المواطنين.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 4 أطنان من القمامة، إضافة إلى العثور على 4 أعمال سحر مدفونة داخل المقابر، منها سحر سفلي حيث قام وعاظ الأزهر بإبطالهم بالمياه المقروء عليها آية الكرسي.

وأكد عمرو طه، أحد أعضاء فريق نبضة، مواصلة مبادرتهم الخيرية، بعدد من مقابر المحافظة، لتنظيفها من القمامة وتطهيرها من السحر الذي يهدف إلى إيذاء الآخرين، مشيرًا إلى هدفهم الخيري كمجموعة مكونة من شباب بمحافظة الأقصر، لا ينتمون لأية مؤسسات خدمية أو غيرها، بغرض نشر الوعي الثقافي بضرورة المحافظة على النظافة وعدم إلقاء المخلفات بالمقابر، بالإضافة إلى منع إيذاء الآخرين بما يتم وضعه من أعمال سحر.

شارك في المبادرة، مصطفى أحمد القاضي، عمرو أحمد طه، مروة عبد العاطي، الزهراء عبد الرحيم، نور عبد العامل، وردة عبد العاطي، يوسف محمد عوض، علي احمد علي، رامي عبد الرازق الليثي، عبدالله نصر محمد، اسماء عبد الصبور، مكي حسان محمد، حسين الطيري، محمد الطيري، عبد الله أحمد عبد الغني، الزهراء النوبي بصري، قاسم بكري مصطفى، محمد عياد محمد، محمد فؤاد شوقي، عبد الرحمن السيد.

كما شارك من منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، الشيوخ " مدحت عبد الستار، محمد علي كامل، أحمد عيسى أحمد، إبراهيم محمد، أحمد عبد الباسط".
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو
العثور على أعمال وسحر داخل مقابر بالأقصر.. صور وفيديو

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