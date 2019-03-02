عكاشة يشن هجوما عنيفا على قطر وأميرها وأبواقها الإعلامية..فيديو

شن الإعلامي توفيق عكاشة، هجوما شرسا على دولة قطر وحاكمها تميم، و أبواقها الإعلامية، قائلا:" المعركة الإعلامية التي تقودها دولة قطر ضد العرب والعروبة لن تستفيد منها".



وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" حروب الجيل الخامس انطلقت على مصر وعدد من الدول العربية مستغلة أوضاعها وظروفها، وقطر دولة لا دستور لها ولا تنظيم إداري بها، وهي عبارة عن قرية لها عمدة يفتقد الديمقراطية والحرية والثقافة والتاريخ".



وتابع:" قطر دولة بلا تاريخ ولا حضارة لها، وهي قبيلة استحوذ قائدها على ثروات الشعب القطري وترك لهم الفتات وحصل على المغانم التي منحها الله على الشعب القطري، ويلعب أمير قطر يلعب بأموال الشعب القطري لدعم التفتيت والفرقة والجماعات الإرهابية".