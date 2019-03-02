المالية تقترض 36.75 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

تعتزم وزارة المالية عي مدار الأسبوع الجاري عبر 3 طروحات أسبوعية خلال أيام الأحد و الخميس و الإثنين، الاقتراض من البنوك بقيمة تبلغ 36.75 مليار جنيه بغرض تمويل عجز الموازنة



وقال تقرير صادر عن إدارة الدين بالوزارة أنها عهدت للبنك المركزي المصري بمهمة طرح أذون خزانة لآجال (91،273ـ182،364) يوما بقيمة 35 مليار جنيه خلال يومي الأحد و الخميس، من بينها طرح أجلي 91 و 273 يوما بـ17 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، و كذلك أجلي 273 و364 يوما بـ 18 مليار جنيه خلال الخميس المقبل



كما تطرح الوزارة سندات خزانة لاستحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة 1.75 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل



وتستهدف الوزارة الاقتراض من البنوك خلال الشهر الجاري بقيمة إجمالي تبلغ 146.25 مليار جنيه منها أذون بـ140 مليار جنيه و سندات خزانة بـ6 مليارات جنيه.

