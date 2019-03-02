مشروب عجيب لحرق الدهون وتعزيز الأيض بسرعة فائقة

مشروب عجيب يساعد تناوله بشكل منتظم على حرق الدهون وتعزيز الأيض بصورة لن تتوقغينها إضافة إلى قدرته الفائقة على تعزيز الأيض وطرد السموم خارج الجسم مع فائدته فى التخفيف من آلام المعدة والالتهابات والإمساك إليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقدمه موقع بولد سكاى الهندى



كل ما تحتاجين لتحضير المشروب ..



نصف ثمرة ليمون

ثمرة جريب فروت

ملعقة من الجنزبيل

حفنة من النعناع

نصف ملعقة فلفل حار



طريقة تطبيق المشروب ...



فى وعاء أمزجى المكونات فى الخلاط الكهربائى حتى تتداخل وتتجانس تماما وتناول المشروب بمعدل ثلاثة أكواب يوميًا قبل الثلاث وجبات يعدا هذا المشروب فعال لإنقاص الوزن وحرق الدهون وتحسين الهضم.