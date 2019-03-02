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توفيق عكاشة: تميم مصاب بهستيريا وأردوغان يعاني من الصرع الرعاش

السبت 02/مارس/2019 - 08:30 م
تميم وأردوغان
تميم وأردوغان
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن أمير قطر مصاب بحالة من الهستيريا بعد أن تأكد من أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو صعود درجات التنمية الاقتصادية وإعادة مصر بقوة إلى موقعها على الخريطة الإقليمية.

وأكد " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن مصر ستوصف خلال الأيام القادمة على أنها القوة الإقليمية الرئيسية الأولى في منطقتها.

وتابع:" وأصيب أردوغان رئيس تركيا بحالة من الصرع الرعاش، بعدما عادت شمس مصر الذهبية بفضل الشعب المصري".

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