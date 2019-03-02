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الجيزة تستقبل وفدا من وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين.. صور

السبت 02/مارس/2019 - 08:25 م
صدى البلد
معتز الخصوصي
استقبلت محافظة الجيزة وفدا من وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين، وتستمر حتي نهاية شهر إبريل المقبل لفحص المواطنين وبصفة خاصة مرض فيروس سي والضغط والسكر والسمنة يأتي ذلك في إطار حملة 100 مليون صحة.

وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن الحملة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وتسهل من اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأمراض ، الأمر الذي يسهل من العلاج والقضاء على الأمراض بشكل أفضل مما يكون له أثر إيجابي على صحة المصريين.

أضاف ”فؤاد“ أن وزارة الصحة تشارك في فعاليات المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة بالجيزة من خلال 1730 فريق طبي علي مستوي المحافظة بالتعاون مع الوحدات الصحية في المراكز المختلفة مشيدا بهدف المبادرة في تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت فؤاد إلي أن الإقبال الكبير لأهالي دائرة العمرانية بالجيزة يؤكد نجاح الحملة بشكل كبير وهو الأمر الذي يوفر علي المواطنين والدولة المصرية أموال طائلة من خلال العلاج المبكر للأمراض والقضاء عليها.

تجدر الإشارة إلى أن حملة 100 مليون صحة بدأت أمس الجمعة مرحلتها الثالثة بمحافظة الجيزة للكشف المبكر عن أمراض فيروسي سي والضغط والسكر والسمنة وتستمر حتى نهاية شهر إبريل المقبل.
الجيزة تستقبل وفدا من وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين.. صور

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