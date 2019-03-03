بيان عاجل في البرلمان بعد اعتداء مدرس على طالب بالإسكندرية

أعلنت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، عن تقديمها لبيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تكرار ممارسات ضرب المدرسين للطلاب، والتى كان آخرها واقعة ضرب طالب على يد مدرس بإحدى المدارس بالإسكندرية.



وتابعت نصر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه خلال السنوات القليلة الماضية، انتشرت وقائع ضرب الطلاب على يد المدرسين، وبناء على ذلك لابد من توضيح ماهية الإجراءات التى تُتخذ لعدم تكرار مثل هذه الممارسات الوحشية التى ظهرت فى فيديو طالب الإسكندرية.



كانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانًا - بشأن الفيديو المتداول لمعلم يعتدي على طالب بالضرب بإحدى مدارس الإسكندرية- حيث تم استبعاد المدرس من المدرسة لحين انتهاء التحقيقات بالشؤون القانونية بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.