عكاشة: الرئيس السيسي طاهر اليد ويسعى لعودة مصر القوية.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيف، وطاهر اليد، وطموحه كبير، ورؤيته ثاقبة وآماله وتطلعاته لأشقائه وأبنائه من الشعب المصري والعربي كبيرة.



وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أننا نبني في التوقيت الحالي مصر الحديثة، وستعود مصر لمكانها ودورها الريادي في محيطها الإقليمي.



وتابع:" الرئيس السيسي يحلم بالحفاظ على الجنس العربي، وإعادة مصر كـ قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة، حتى ينعم الشعب المصري بحياة كريمة".

