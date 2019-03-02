ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عكاشة: الرئيس السيسي طاهر اليد ويسعى لعودة مصر القوية.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 08:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيف، وطاهر اليد، وطموحه كبير، ورؤيته ثاقبة وآماله وتطلعاته لأشقائه وأبنائه من الشعب المصري والعربي كبيرة.

وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أننا نبني في التوقيت الحالي مصر الحديثة، وستعود مصر لمكانها ودورها الريادي في محيطها الإقليمي.

وتابع:" الرئيس السيسي يحلم بالحفاظ على الجنس العربي، وإعادة مصر كـ قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة، حتى ينعم الشعب المصري بحياة كريمة".

ترشيحاتنا

نجم أرسنال السابق يكشف روشتة عودة محمد صلاح لـ التألق من جديد

شاهد... محمود الخطيب صديق أمح الجديد

مانشستر يونايتد يستغل تعادل أرسنال ويصعد للمركز الرابع بفوز صعب على ساوثهمبتون

استبعاد مدير أوقاف ههيا بعد إقامة صلاة الجمعة دون خطيب بأحد المساجد

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

عكاشة يشن هجوما عنيفا على قطر وأميرها وأبواقها الإعلامية..فيديو

شاهد.. لحظة تتويج أحمد الجندي بذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث

السيلفي القاتل.. بنت السويس ضغطت على المسدس بدل زر الكاميرا فأنهت حياتها

تركيا تواصل استفزازاتها في البحر المتوسط.. وأردوغان: التنقيب قسمة ونصيب

حازم أمام يتحدى بترو اتليتكو فى أنجولا

كارثة.. عامل نظافة يعالج المرضى بمستشفى الواسطى بـ بني سويف

التحقيقات تكشف سبب قتل عاطل لشقيقة زوجته وطعن ابنته فى أوسيم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

فيديو

محافظ أسوان:47 مليون جنيه لتطوير الكورنيش ومداخل المراسي..فيديو وصور
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..فيديو
توفيق عكاشة: تميم مصاب بهستيريا وأردوغان يعاني من الصرع الرعاش
عكاشة: الرئيس السيسي طاهر اليد ويسعى لعودة مصر القوية.. فيديو
عكاشة يشن هجوما عنيفا على قطر وأميرها وأبواقها الإعلامية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟