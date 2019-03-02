مبابي يصل إلى الهدف 50 مع باريس سان جيرمان في 76 مباراة

نجح المهاجم الفرنسي المخضرم كليان مبابي في قيادة فريقه لتحقيق فوز هام على منافسه كان بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.



وأحرز كليان مبابي هدفين في المباراة ليصل إلى الـ 24 في ترتيب الدوري الفرنسي، والـ 50 له مع باريس في 76 مباراة بقميص فريق العاصمة.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي باريس سان جيرمان للنقطة 71 في صدارة الترتيب ، بينما توقف رصيد نادي كان عند النقطة 20 في المركز الثامن عشر.