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ديني

علي جمعة: بنيت الدنيا على النجاح وليس الفشل.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 09:02 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله بنى الدنيا على النجاح وليس الفشل.

وأضاف جمعة خلال لقائه على فضائية : سي بي سي" ": إذا فشلت حاول مرة ثانية وثالثة ولا تيأس في الوصول إلى النجاح ، وهذا مبدأ في الحياة سواء في العلم أو الدين أو الاقتصاد.

وتابع: بنى الله الكون على العدالة وكل ما يؤدي إلى الظلم وضياع الحقوق منعه الله .


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