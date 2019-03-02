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تطوير العشوائيات: بدء التسكين في مشروع أهالينا والمحروسة

السبت 02/مارس/2019 - 08:58 م
صورة ارشفية
صورة ارشفية
حسام الحارتي
قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن هناك خطة حتى عام 2030 للانتهاء من المناطق غير المخطط لها، بالاضافة إلي القضاء علي العشوائيات والأماكن غير الآمنة بنهاية هذا العام.

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " اكسترا نيوز "، أن سكان المناطق العشوائية الخطرة في مشروعات "أهالينا والمحروسة" سيتم تواجدها خلال الايام المقبلة، موضحا أنه الانتهاء من فرش 480 وحدة داخل مشروعا" أهالينا والمحروسة".

وأوضح أنه سيتم إقامة مجتمع عمراني متكامل بمنطقة الرويسات، وذلك من خلال إقامة إسكان متنوع ومولات تجارية ومركز طبي متكامل ومدارس متنوعة وغيرها .

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