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التعليم تعلن عن مفاجأة سارة للمعلمين خلال العام المقبل.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 08:45 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه تم عمل قاعدة بيانات جديدة استغرقت نحو 7 شهور، للتعرف على نسبة العجز من المعلمين بالمدارس؛ لعمل مسابقة مؤقتة على مستوى الإدارة التعليمية لسد العجز.

وأضاف "عمر"، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، أن كون مسابقة المعلمين بعقود مؤقتة؛ حتى نطمئن أن بيانات الوزارة سليمة وبعد ذلك يتم عمل مسابقة دائمة حتى يكون هناك استقرار في العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة توزيع المعلمين مع نهاية العام الدراسي الحالي للتعرف على مدى معالجة العجز، والتيسير على المعلمين الذين يعانوا ماديًا وجسديًا للإنتقال لمكان عملهم.

وأشار إلى أنه خلال العام المقبل سيكون هناك مسابقة دائمة للمعلمين بالمدارس التى تحتاج لمعلمين دائمين، وسيكون هناك مسابقة مؤقتة لعلاج العجز المؤقت مثل سفر بعض المعلمين للعمل بالخارج كإعارة، أو حصول المعلمات على إجازة وضع أو رعاية طفل، مما يستلزم إيجاد معلم آخر بدلًا منهم.

وقال عمر، نائب ، إن عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة عن طريق الاستمارة الإلكترونية عبر موقع الوزارة 428 ألفا و692 متقدما، تقدم منهم بأوراقه 149 ألفا و42 متقدم، واستوفى منهم الشروط 71 ألفا و 227 متقدما فقط.

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