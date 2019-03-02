وثائق مسربة تكشف محاولات فيسبوك للتهرب من قوانين حماية البيانات

كشفت وثائق سرية مسربة لفيسبوك أن الشبكة الاجتماعية استهدفت السياسيين في جميع أنحاء العالم، بما فيهم وزير المالية البريطاني السابق "جورج اوزبون" تتوعدهم بسحب استثماراتها، ذلك سعيا للضغط عليهم لإلغاء قانون خصوصية البيانات.





وكشفت الوثائق المسربة عن عملية ضغط عالمية سرية تستهدف مئات المشرعين والمنظمين، في محاولة ممارسة النفوذ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والهند وفيتنام والأرجنتين والبرازيل وماليزيا وجميع الدول الـ 28 في الاتحاد الأوروبي.





تتضمن المستندات تفاصيل حول كيف تمكن فيسبوك من:





1. الضغط على السياسيين في جميع أنحاء أوروبا لإلغاء قانون حماية البيانات العامة.





2. استخدام رائدة الأعمال الأمريكية شيريل ساندبيرج لإقامة علاقة ودية مع فيفيان ريدنج، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن حماية البيانات، بدعوتها إلى عشاء خاص للاحتفال بكتاب "لين إن" الذي ألفته ساندبرج.



