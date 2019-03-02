طلائع الجيش يفتقد أحمد جعفر وبوشا إسلام جمال قبل مواجهة المصري

أعلن البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدًا الأحد على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة ال25 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .
وضمت القائمة كلاً من:
حراسة المرمي: محمد بسام-محمد شعبان
خط الدفاع:علي الفيل- إسلام جمال- أحمد سامى -محمد جمعة -إسلام سري-خالد سطوحي-ابراهيم صلاح.
خط الوسط: حسن يوسف-كابوريا -عمورى -كريم طارق -محمد رزق-ريتشارد بورو-أحمد سمير-فرانك ستيفن-يوسف محمد-مصطفي الزناري.
خط الهجوم: شيكاتارا -تالا نداى -مصطفى محمد.
ويفتقد فريق طلائع الجيش مجهودات عاصم صلاح للإيقاف، كما استبعد المدير الفني البلجيكي لاعب الوسط إسلام جمال، وأحمد جعفر،ومحمد أبو المجد بوشا لأسباب فنية.
ويحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 27 نقطة، فيما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.