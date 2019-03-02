أحمد موسى يفضح الإرهابية ويكشف قياداتها المتعاونين مع الأمن

أكد الإعلامي أحمد موسى؛ ان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي؛ أصابت الجماعة الإرهابية بالحزن والإحباط.



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج« على مسئوليتي» المذاع على فضائية«صدى البلد»؛ أن قيادات الجماعة يضحون بأولاد الإخوان الفقراء من أجل أن يعيشوا في هنا ورغد من العيش هم وأولادهم في انجلترا وتركيا؛ لافتا أن أبواق الإرهابية الإعلامية يتقاضون الملايين ويتاجرون بالإخوان والشباب ويحصدون الملايين ويحضون ضد الدولة المصرية.



وتساءل موسى؛ «لماذا لم يضحِ الخائنان معتز مطر ومحمد ناصر بعائلاتهما وتقديمهم في عمليات إرهابية كالإخوان الفقراء».



وكشف موسى مفاجأة، أن عددا من قيادات الإرهابية كانوا يعملون عملاء لجهاز أمن الدولة في الإسكندرية منهم صبحي صالح.





