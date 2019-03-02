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فن

وصلة غزل بين أصالة وداليا مبارك بعد الإعلان عن حفلهما الأول

السبت 02/مارس/2019 - 08:55 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلنت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، عن إحياءها حفل غنائي مع الفنانة السعودية داليا مبارك، في أول حفل يجمع بينهما.

وأعربت أصالة في تغريدة لها على تويتر، عن ترحيبها بالحفل، فكتبت قائلة: «من غير مقدّمات أنا كتير حابّه داليا مبارك صوتها وروحها😘 وقريب رح غنّي مع هالحلوه الطيّبه».

وفي المقابل ردت داليا مبارك، على أصالة في تغريدة لها أبرزت فيها امتاننها قائلة: «من غير مقدمات انا من الصدمة مو عارفة ارتب الكلام استاذة أصالة انا اتشرررررررف اوقف واغني مع قامة فنية بمكانتك الكبيرة هذي التويته صنعت يومي».

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