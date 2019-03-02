نار أسعار المدارس الخاصة.. البرلمان يتحرك لحل مشكلة المصروفات .. ونواب: نتواصل مع الوزير لمناقشة الأمر.. ونجاح منظومة التعليم الجديدة سيحد منها.. و الخاص أصبح موضة

المدارس الخاصة وزيادة المصروفات
فايز بركات:
فايز بركات:
غرامة مالية على المدارس الخاصة حال المخالفة
وكيل تعليم النواب:
وكيل تعليم النواب:
بعض المدارس الخاصة تمارس البلطجة.. والبرلمان يتدخل لحل الأمر
ماجدة نصر:
ماجدة نصر:
زيادة المصروفات يتطلب الموافقة من الوزير
آهات ترتفع كل فترة من زيادة المصروفات، هم أولياء الأمور الذين يتألمون من الأعباء الإضافية التي تقوم بتطبيقها بعض المدارس الخاصة، ومخالفة قرارات وزارة التعليم والنسب المحددة للزيادة، إلا أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي جراء تلك الشكاوى الواردة من أولياء الأمور وبالفعل تم تشكيل لجنة لدراسة أزمات المدارس الخاصة فقط ووضع حلول لذلك.
وقالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن مجلس النواب قام بتشكيل لجنة خاصة بدراسة مشكلات المدارس الخاصة منذ دور الانعقاد الثاني للبرلمان، كما أنها تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزير التعليم ومسؤولي التعليم الخاصة بالوزارة للعمل على وضع حلول لتلك الأزمات.
وتابعت نصر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة دعت لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور فى المدارس الخاصة، وفيما يخص مخالفة بعض المدارس لقرارات الوزارة، أشارت النائبة إلى أن هناك مجموعة من القواعد الحاسمة التي تطبقها وزارة التعليم والتى تتمثل فى تشكيل لجنة لمعرفة ما هي الزيادات التى أقرتها المدرسة الخاصة ولماذا وإلزامها بالتراجع عنها، وفى حالة عدم الإلتزام يكون الإشراف المالى والإدارى تابع للوزارة أى أن الإدارة المالكة للمدرسة ليس لها حق الاشراف بها إلى أن يتم الالتزام بالقرارات، وهكذا تتدرج العقوبات على المدارس المخالفة.
وأضافت النائبة أن هناك بعض الأمور والمخالفات الصادرة من المدارس الخاصة والتى تتمثل فى زيادة المصروفات الدراسية وأيضا الأتوبيسات فضلا عن الأنشطة المبالغة بها والزى المدرسي، مشيرة إلى أن المدرسة الخاصة التى تسعى لزيادة مصروفاتها عليها أن تتقدم بطلب للوزير والذى من شأنها دراسة الموقف، والموافقة عليه مع وضع مهلة انتقالية لتطبيق الزيادة، بمعنى أن يتم إعطاء مهلة للأولياء الأمور وبعدها يتم تطبيق الزيادة، إلا ان هناك بعض المدارس التى تخالف ذلك وتقوم بتطبيق الزيادة بمجرد الحصول على الموافقة.
من جانبه قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن هناك بعض المدارس التى تقوم، بزيادة المصروفات الدراسية على أولياء الأمور، ومخالفة للنسب التى أقرتها وزارة التعليم والتى تصل لـ 14% فى بعض المدارس.
وتابع بركات فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قرارات الوزارة من المفترض أن تكون ملزمة للجميع وعليه فإن من يخالف تلك القرارات يتم توقيع غرامة مالية عليه، مشيرا إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان تختص بالمراقبة والمحاسبة إلا أن الوزارة عليها اتخاذ قرارات بشأن المدارس المخالفة لها.
وأكد النائب، أن الدفع الإلكترونى للمصروفات الدراسية من شأنه تقليل تعامل أولياء الأمور مع المدارس، فضلا عن الحد من الزيادة المالية.
فيما قال النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن هناك بعض المدارس الخاصة التى تقوم بزيادة المصروفات الدراسية على أولياء الأمور دون الرجوع إلى وزارة التعليم، لافتا إلى أن الأمر أصبح يتطلب تدخلا سريعا من البرلمان لوضع حل جذري لتلك الأزمة ومناقشة الموضوع مع وزير التعليم، مع الأخذ فى الاعتبار الحالة الاجتماعية وخاصة مع غلاء المعيشة، وأيضا تحقيق هامش ربح لتلك المدارس.
وتابع أباظة فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعض المدارس الخاصة تمارس البلطجة - على حد وصفه- على أولياء الأمور، فضلا عن عدم قدرة الوزارة على السيطرة، قائلا: "المدارس الخاص بتعمل اللى عايزه كما أنها لا تلتزم بقرارات الوزارة"، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة خارج نطاق الحسابات المعتدلة".
وأضاف النائب أن المدارس الخاصة أصبحت مشروعا و عملية تجارية بحتة ولا تقدم أى رسالة، كما أنها تحولت لطمع غير عادى، مؤكدا أنه لابد من عقد إجتماع مع الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، من أجل دراسة أزمة المدارس الخاصة، وإيجاد حلا لها، وخاصة أن الوزير لديه مشروع كبير لتطوير التعليم والذي يسعى لمتابعة تنفيذه و إنجاحه.
وأكد وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، على ضرورة دعم المنظومة الجديدة والعمل على إنجاحها والخروج بمنتج جيد وخاصة أن إصلاح التعليم فى مصر يحد من ظاهرة المدارس الخاصة، والتى أصبحت مرض إجتماعى، مشيرا إلى أن:" 100% من طلاب المدارس الخاصة يحصلون على دروس خصوصية بكل المواد، فالمدارس الخاصة أصبحت موضة فى مصر من فترة طويلة، كما أنها تعمل على مص جيوب أولياء الأمور ولا تقدم رسالة".
آهات ترتفع كل فترة من زيادة المصروفات، هم أولياء الأمور الذين يتألمون من الأعباء الإضافية التي تقوم بتطبيقها بعض المدارس الخاصة، ومخالفة قرارات وزارة التعليم والنسب المحددة للزيادة، إلا أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي جراء تلك الشكاوى الواردة من أولياء الأمور وبالفعل تم تشكيل لجنة لدراسة أزمات المدارس الخاصة فقط ووضع حلول لذلك.
وقالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن مجلس النواب قام بتشكيل لجنة خاصة بدراسة مشكلات المدارس الخاصة منذ دور الانعقاد الثاني للبرلمان، كما أنها تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزير التعليم ومسؤولي التعليم الخاصة بالوزارة للعمل على وضع حلول لتلك الأزمات.
وتابعت نصر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة دعت لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور فى المدارس الخاصة، وفيما يخص مخالفة بعض المدارس لقرارات الوزارة، أشارت النائبة إلى أن هناك مجموعة من القواعد الحاسمة التي تطبقها وزارة التعليم والتى تتمثل فى تشكيل لجنة لمعرفة ما هي الزيادات التى أقرتها المدرسة الخاصة ولماذا وإلزامها بالتراجع عنها، وفى حالة عدم الإلتزام يكون الإشراف المالى والإدارى تابع للوزارة أى أن الإدارة المالكة للمدرسة ليس لها حق الاشراف بها إلى أن يتم الالتزام بالقرارات، وهكذا تتدرج العقوبات على المدارس المخالفة.
وأضافت النائبة أن هناك بعض الأمور والمخالفات الصادرة من المدارس الخاصة والتى تتمثل فى زيادة المصروفات الدراسية وأيضا الأتوبيسات فضلا عن الأنشطة المبالغة بها والزى المدرسي، مشيرة إلى أن المدرسة الخاصة التى تسعى لزيادة مصروفاتها عليها أن تتقدم بطلب للوزير والذى من شأنها دراسة الموقف، والموافقة عليه مع وضع مهلة انتقالية لتطبيق الزيادة، بمعنى أن يتم إعطاء مهلة للأولياء الأمور وبعدها يتم تطبيق الزيادة، إلا ان هناك بعض المدارس التى تخالف ذلك وتقوم بتطبيق الزيادة بمجرد الحصول على الموافقة.
من جانبه قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن هناك بعض المدارس التى تقوم، بزيادة المصروفات الدراسية على أولياء الأمور، ومخالفة للنسب التى أقرتها وزارة التعليم والتى تصل لـ 14% فى بعض المدارس.
وتابع بركات فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قرارات الوزارة من المفترض أن تكون ملزمة للجميع وعليه فإن من يخالف تلك القرارات يتم توقيع غرامة مالية عليه، مشيرا إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان تختص بالمراقبة والمحاسبة إلا أن الوزارة عليها اتخاذ قرارات بشأن المدارس المخالفة لها.
وأكد النائب، أن الدفع الإلكترونى للمصروفات الدراسية من شأنه تقليل تعامل أولياء الأمور مع المدارس، فضلا عن الحد من الزيادة المالية.
فيما قال النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن هناك بعض المدارس الخاصة التى تقوم بزيادة المصروفات الدراسية على أولياء الأمور دون الرجوع إلى وزارة التعليم، لافتا إلى أن الأمر أصبح يتطلب تدخلا سريعا من البرلمان لوضع حل جذري لتلك الأزمة ومناقشة الموضوع مع وزير التعليم، مع الأخذ فى الاعتبار الحالة الاجتماعية وخاصة مع غلاء المعيشة، وأيضا تحقيق هامش ربح لتلك المدارس.
وتابع أباظة فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعض المدارس الخاصة تمارس البلطجة - على حد وصفه- على أولياء الأمور، فضلا عن عدم قدرة الوزارة على السيطرة، قائلا: "المدارس الخاص بتعمل اللى عايزه كما أنها لا تلتزم بقرارات الوزارة"، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة خارج نطاق الحسابات المعتدلة".
وأضاف النائب أن المدارس الخاصة أصبحت مشروعا و عملية تجارية بحتة ولا تقدم أى رسالة، كما أنها تحولت لطمع غير عادى، مؤكدا أنه لابد من عقد إجتماع مع الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، من أجل دراسة أزمة المدارس الخاصة، وإيجاد حلا لها، وخاصة أن الوزير لديه مشروع كبير لتطوير التعليم والذي يسعى لمتابعة تنفيذه و إنجاحه.
وأكد وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، على ضرورة دعم المنظومة الجديدة والعمل على إنجاحها والخروج بمنتج جيد وخاصة أن إصلاح التعليم فى مصر يحد من ظاهرة المدارس الخاصة، والتى أصبحت مرض إجتماعى، مشيرا إلى أن:" 100% من طلاب المدارس الخاصة يحصلون على دروس خصوصية بكل المواد، فالمدارس الخاصة أصبحت موضة فى مصر من فترة طويلة، كما أنها تعمل على مص جيوب أولياء الأمور ولا تقدم رسالة".