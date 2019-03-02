طريقة مبتكرة واحترافية لتحضير المسقعة

لماذا لا تفكرى فى التجديد فى الأطباق التى تقدميها لأسرتك وتقديمها بطريقة مبتكرة وجديدة إليك طريقة تقديم المسقعه بطعم ومذاق مميز على طريقة الشيف إلهام فتحى ..



المقادير



1/2 كيلو باذنجان

3 حبات طماطم مكعبات

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

1 حبة بصل مفروم

2 فص من ثوم مهروس

ملح وفلفل

1/2 كيلو سجق مقطع



طريقة التحضير



يقلي الباذنجان ويضاف إليه البصل و الثوم والصلصة ومكعبات السجق ويتم تتبيل المكونات ويتم وضعهم على النار لدقائق ثم يرفع من على النار.



يوضع نصف كمية الخليط في صينية ويرص فوقه شرائح الباذنجان يوضع النصف الثاني من الخليط وهكذا حتى انتهاء الكمية وتدخل الفرن حتى تنضج.