أحمد دياب يطالب الجميع بالحديث عن إنجازات مصر

قال الإعلامى أحمد دياب، إن هناك جهود كبيرة تبذل من رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل أن تصبح مصر أفضل بلاد الدنيا.



وأضاف خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، أن رجال الشرطة قامت بتفكيك 72بؤرة إجرامية وتضبط 797 قطعة سلاح ونصف مليون هارب و 3 أطنان مخدرات و تحصل 50 مليون جنيه من سارقى الكهرباء و المتهربين من الضرائب وتضبط 2000 قضية حيازة وتنقيب عن آثار و تعيد 41 سيارة مبلغ بسرقتها.



وأشار إلى أن الجميع مطالب بالحديث عن إنجازات والمشروعات التى تقوم بها مصر ورجالها المخلصون.

