ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد دياب يطالب الجميع بالحديث عن إنجازات مصر

السبت 02/مارس/2019 - 08:59 م
صدى البلد
توك شو
قال الإعلامى أحمد دياب، إن هناك جهود كبيرة تبذل من رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل أن تصبح مصر أفضل بلاد الدنيا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، أن رجال الشرطة قامت بتفكيك 72بؤرة إجرامية وتضبط 797 قطعة سلاح ونصف مليون هارب و 3 أطنان مخدرات و تحصل 50 مليون جنيه من سارقى الكهرباء و المتهربين من الضرائب وتضبط 2000 قضية حيازة وتنقيب عن آثار و تعيد 41 سيارة مبلغ بسرقتها.

وأشار إلى أن الجميع مطالب بالحديث عن إنجازات والمشروعات التى تقوم بها مصر ورجالها المخلصون.

ترشيحاتنا

نهاية الخيانة..عاطل يلقي بنفسه من الطابق الثامن هربا من زوج عشيقته بشبرا الخيمة

الزراعة: سعر كيلو الدواجن من 28 الى 30 جنيها في المزارع

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

أحمد موسى يفضح الإرهابية ويكشف قياداتها المتعاونين مع الأمن

العربية: الرئاسة الجزائرية ستعلن قرارات هامة خلال ساعات

السيلفي القاتل.. بنت السويس ضغطت على المسدس بدل زر الكاميرا فأنهت حياتها

المجلس الدولي لكرة القدم يعلن 7 تعديلات في قانون اللعبة.. تعرف عليها

تركيا تواصل استفزازاتها في البحر المتوسط.. وأردوغان: التنقيب قسمة ونصيب

الرئيس السيسى يتابع تطورات سير التحقيقات الجارية فى حادث قطار محطة مصر

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

التعليم تعلن عن مفاجأة سارة للمعلمين خلال العام المقبل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

فيديو

توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو
محافظ أسوان:47 مليون جنيه لتطوير الكورنيش ومداخل المراسي..فيديو وصور
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..فيديو
توفيق عكاشة: تميم مصاب بهستيريا وأردوغان يعاني من الصرع الرعاش
عكاشة: الرئيس السيسي طاهر اليد ويسعى لعودة مصر القوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟