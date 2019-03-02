توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أخطر رؤساء أمريكا على مر التاريخ، موضحا أن كافة وسائل الإعلام التي تسخر من ترامب توفر له غطاء حتى لا يستطيع أحد تحليل شخصيته، الذي ينفذ خطة المؤسسات الأمريكية التي أفصح عنها في برنامجه الانتخابي.



وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الشعب المصري علم شعوب العالم وأجهزة مخابراتها في ثورة الثلاثين من يونيو العمل الشعبوي الجماهيري وكيفية حشد الشعب، وذلك ما فعله الحزب الجمهوري في أمريكا بتقديم مرشح للرئاسة شعبوي وهو دونالد ترامب.



وتابع:" دونالد ترامب سينجح في الانتخابات الأمريكية القادمة، ولم يفقد من شعبيته في أمريكا إلا 10%"، مضيفا:" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم اليمين المتشدد في أوروبا".

