مصر على طريق تنمية إفريقيا.. بروتوكول إنشاء غرفة التجارة الأفريقية الأورومتوسطية..أبو زكي: المؤشرات الاقتصادية تؤكد صحة الإجراءات الإصلاحية

وزير الصناعة يشهد بروتوكول إنشاء غرفة التجارة الأفريقية الأورومتوسطية

نصار:

مصر حريصة على دعم جهود التنمية في أفريقيا

أبو زكي:

المؤشرات الاقتصادية تؤكد صحة الإجراءات الإصلاحية

الوكيل:

اطلاق دعوات للاستثمار في افريقيا أًصبح توجها مثمرا



شهد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السبت، توقيع مذكرة تفاهم لانشاء غرفة التجارة الأفريقية الاورومتوسطية، بين أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية الأفريقية والمتوسطية و محمد شقير وزير الاتصالات اللبناني والرئيس الشرفي لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.



وأكد حرص مصر على دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والشراكة الأفريقية الاستراتيجية للارتقاء بمكانة قارة أفريقيا على خريطة الاقتصاد العالمي الأمر الذي يسهم في ضمان تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لكافة دول وشعوب القارة، لافتا إلى أن مصر تثق في قدرة الدول الأفريقية على تحقيق مزيد من التعاون فيما بينها وبذل كافة الجهود الممكنة لخلق وحدة أفريقية متكاملة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.



جاء ذلك في سياق الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار والذى يعقد تحت عنوان "معًا إلى أفريقيا" وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الافريقية والاسلامية والعربية والمتوسطية، وقد شارك في الإفتتاح وزراء وممثلي العديد من الدول من حول العالم، وسفراء الدول الافريقية والعربية والأجنبية بمصر بالإضافة إلى مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال من 76 دولة عربية وأفريقية وأجنبية.



وقال الوزير إن الملتقى ينعقد في توقيت غاية في الأهمية حيث يتزامن مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 كما يتشرف الملتقى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس رؤية مصر الحالية نحو مستقبل القارة الأفريقية وعلاقاتها مع كافة الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن انطلاق هذا الملتقى اليوم من القاهرة يبعث برسالة للعالم أجمع أن مصر تستعيد من جديد مكانتها في قلب القارة السمراء وتخطو خطوات سباقة في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود مع قارة أفريقيا.



وأشار الوزير إلى أن الملتقى يركز في دورته الحالية على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين أجانب وموردي التكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء في الاستثمار الصناعي والزراعي أو فى البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات او الخدمات من تعليم وتدريب وصحة وذلك من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الافريقية والأورومتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الافريقية المشتركة التي انشأها اتحاد الغرف الافريقية مثل الكورية واليابانية، والصينية والعربية فضلاُ عن الأورومتوسطية التى سيتم توقيعها أثناء المؤتمر.



أوضح نصار أن مصر شهدت العديد من التطورات الاقتصادية الكبيرة خلال الآونة الأخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات حيث تتطلع الحكومة المصرية لمزيد من الشركات الاقتصادية ومشروعات التعاون مع بلدان العالم المختلفة، لافتًا إلى أن الحكومة تبنت خلال السنوات القليلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح ونفذت إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية فضلًا عن تحسين الأوضاع المعيشية والإجتماعية للشعب المصرى .



وأضاف الوزير أن العلاقات بين مصر ودول العالم وخاصة قارتي أفريقيا وأوروبا تشهد زخمًا كبيرًا في الآونة الأخيرة حيث انعقدت للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي القمة العربية الأوروبية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ سبقها تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي بما تحمله من طموح تجاه أشقائها في القارة الافريقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، وكذا رئاسة مصر لاتحاد الغرف الافريقية والأورومتوسطية وانعقاد الجمعيات العمومية لمجالس اتحادات الغرف الافريقية والاسلامية والأورومتوسطية والغرف العربية من اجل تعظيم التعاون الافريقي والدولي المشترك.



وأكد نصار أن الحكومة تسعى في الوقت الحالي من خلال خطة طموحة تنفذها وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز التواجد المصري بالأسواق الأفريقية ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجاري والصناعي مع القارة الأفريقية متضمنة نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الأفريقية بعدد من الصناعات بدءًا من صناعات التجميع والصناعات التحويلية ووصولا إلى التوطين الكامل لهذه الصناعات في غضون عدة سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى أيضًا إلى إيجاد فرص لإقامة مشروعات مصرية مشتركة بالأسواق الإفريقية تستند على العلاقات الاستراتيجية المتميزة واتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم.



وأكد محمد شقير وزير الاتصالات اللبناني والرئيس الشرفي لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق طفرة اقتصادية كبيرة فى مصر بداية من مواجهة الإرهاب وصولا إلي تحقيق مصر معدلات نمو غير مسبوقة وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق فائض كبير في الطاقة وهو ما يحتاجه أى مستثمر.



وأضاف شقير أن ملتقى مصر للاستثمار يفتح افق استثمارية واعدة فى كافة البلدان العربية، داعيا المستثمرين المصريين لضخ استثمارات جديدة في لبنان.



وأكد رؤوف أبو زكى الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، إن كل المؤشرات الاقتصادية الراهنة تؤكد أن المناخ فى مصر تحسن كثيرا، في ظل عشرات المشاريع والشراكات بين المستثمرين والتي تولدت خلال دورات ملتقى مصر الرابع للاستثمار الذى تنظمه مصر سنويا.



جاء ذلك خلال كلمته بفاعليات الدورة الرابعة، لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معا إلى أفريقيا"، اليوم السبت كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة فى أكثر من 30 دولة، بحضور قيادات الغرف التجارية بمصر ودول افريقيا إضافة إلى رجال المال والأعمال وكبار الشخصيات الأفريقية والعربيّة والأجنبية.



وأوضح أن مصر أصبحت قبلة المستثمرين وتملك فرصا استثمارية مجدية و مؤهلة لتكون مركزًا إقليميا للتصنيع والتصدير.



وقال أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية الإفريقية والبحر متوسطية والمصرية ونائب رئيس اتحاد الغرف الإسلامية، إن السعى لدعوة العالم للاستثمار فى افريقيا، بالتزامن مع افتتاح اتحاد للغرف الافريقية، يعد عصرا جديدا من التعاون المثمر مع الشراء من العالم.



وذكر أن هناك العديد من المبادرات المثمرة مثل "الحزام والطريق الصينية" وخطة الاستثمار الخارجى الاوربية" وبرامج البنوك والصناديق الانمائية العربية والدولية والاقليمية، التى تلبى مطالب التنمية، وتوفر فرصا ضخمة للمشروعات المشتركة فى افريقيا.



أشار إلي ضرورة العمل على تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، خاصة بعد قيام الحكومات بتطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية واجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة، مع ضرورة تنمية قطاع النقل واللوجيستيات اولا، بإنهاء مشروعات مثل طريق الاسكندرية - كيب تاون، وسكك حديد مومباسا - نيروبى، ولاجوس - كالابار، وطريق سفاجا نادجامينا الذى تم طرحه على دولة التشاد، والذى يتكامل مع محور ندجامينا داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي، منها إلى الخليج من خلال السعودية، وذلك بالتكامل مع موانئ محورية بظهير صناعى لوجيستي، مثل محور قناة السويس.



وشدد على أهمية السعى لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف افريقيا، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز1.3 تريليون دولار، كمرحلة اولى لمنطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة، والتى ستفتح افاق اكبر للتعاون الثلاثي.



وأوضح أن افريقيا تعد ثانى اكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضى الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتنيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم.



وأشار إلى أن القارة الافريقية تطرح فرصا استثمارية واعدة، خاصة فى الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات افريقيا، وبالطبع، النقل متعدد الوسائط.

