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أخبار العالم

فنزويلا تطلق معركة قانونية لحماية ممتلكاتها بالخارج

السبت 02/مارس/2019 - 09:01 م
نائبة الرئيس الفنزويلي
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجز
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجز إعلانها اليوم السبت أن بلادها بدأت معركة قانونية للدفاع عن ممتلكاتها في الخارج.

قالت رودريجز "في أوروبا، حيث تم تجميد الحسابات الفنزويلية، بدأنا بالفعل إجراءات قانونية محددة، وقمنا بتعيين محامين لحماية مصالحنا، وخاصة بشأن الذهب المسروق من بنك إنجلترا".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 28 يناير عن فرض عقوبات ضد شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه"، وتجميد أصولها ومصالحها في ولايتها القضائية، وحظرت أيضًا التعامل معها. ووفقا للبيت الأبيض، فإن خسائر إمدادات النفط ستبلغ 11 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أوضحت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجز، قرار نقل مكتب شركة النفط الفنزويلية من لشبونة إلى موسكو تحديدا، بأن أوروبا لا توفر الضمانات اللازمة لحماية الأصول.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراجواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وجواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

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