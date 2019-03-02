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توك شو

أحمد دياب يحذر من لعبة جديدة تهدد حياة الأطفال

السبت 02/مارس/2019 - 09:06 م
صدى البلد
توك شو
قال الإعلامى أحمد دياب، إن هناك لعبة جديدة تهدد حياة الأطفال، موضحًا أن هذه اللعبة تسمى " مو مو" .

وأضاف خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، أن هذه اللعبة اخترقت البيوت المصرية و تستهدف الأطفال وتدفعهم للانتحار.

وأشار إلى أن هذه اللعبة تغير سلوكيات الأطفال، وطالب دياب من المواطنين بمتابعة أطفالهم ومنعهم من لعب هذه اللعبة.

وأوضح دياب أن المجلس القومى للطفولة والأمومة، حذر الأطفال وأولياء الأمور من لعبة "مومو" momo المتداولة بين الأطفال، موضحة أنها تحدى جديد يهدد حياة الأطفال.

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