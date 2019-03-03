برلماني: الحكومة غير قادرة على تحقيق فائض أولي 100 مليار جنيه

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه من الصعب تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 100 مليار جنيه، والدليل أن كل وزارة تشتكي من عدم كفاية الميزانية الخاصة بها، وتطالب بزيادتها.



وأضاف "مخاليف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن 100 مليار جنيه ليست بالرقم الكبير، مقارنة بارتفاع سعر الدولار ، إضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة.



وأشار النائب إلى أن الحكومة تحتاج إلى توسيع آلياتها وبذل جهودًا كبيرة على مستوى الإنتاج لتحقيق فائض أولي في الموازنة.



وأكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن العام المالي الحالي يشهد تحقيق العديد من النقاط الإيجابية، على رأسها؛ وضع تقديرات ومستهدفات بشكل عام ونعمل على تحقيقها، الأمر الذي بدوره يعيد ثقة المواطنين في تقديرات ومؤشرات الوزارة، ويؤكد عزم الدولة على العمل بجد، بالرغم من التغيرات التي تحدث للدولة كحال أيًا من الدول الأخرى.



ونوه "كوجك" خلال لقائه الخاص بفضائية "إكسترا نيوز" الجمعة، إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي وجود فائض أولي، قائلًا: "هو يمثل الإيرادات ناقص المصروفات، ولكن نستثني من المصروفات خدمة الدين"، الأمر الذي يعكس أن سياسات الدولة للعام الحالي ناجحة.



وأوضح "كوجك" أن الفائض الأولي المستهدف، هو حوالي 2% من الناتج القومي للدولة، بمايقدر بـ 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة حققت العام الماضي 5 مليارات جنيه كفائض أولي، ولكن في ظل وجود عجز أولي يصل إلى 60 و70 مليار جنيه.