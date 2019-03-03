نائب: إدراك الحكومة أهمية الإنتاج كوسيلة رئيسية لخفض عجز الدين ضرورة

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن هناك عاملا أساسيا يجب أن تدركه الحكومة، لتقليل عجز الموازنة، وهو توسيع الإنتاج، إذ يعتبر الحل الأمثل لخفض عجز الموازنة.



وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاعتماد على الضرائب وفوائد تحويلات المصريين بالخارج ودخل السياحة، عوامل لم يعد يعتمد عليها بشكل أساسي، ويجب أن تتجه الحكومة نحو زيادة إنتاجها من الزراعة والصناعة، لأنهما الأساس في توفير فائض للموازنة.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بالفائض الأولي للموازنة العامة، نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا وترشيد الإنفاق في العديد من الوزارات، إضافة إلى ارتفاع نسبي في الصادرات.



واختتم، أن كل هذه العوامل تساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة الدين.



وأكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن العام المالي الحالي يشهد تحقيق العديد من النقاط الإيجابية، على رأسها؛ وضع تقديرات ومستهدفات بشكل عام ونعمل على تحقيقها، الأمر الذي بدوره يعيد ثقة المواطنين في تقديرات ومؤشرات الوزارة، ويؤكد عزم الدولة على العمل بجد، بالرغم من التغيرات التي تحدث للدولة كحال أيًا من الدول الأخرى.



ونوه "كوجك" خلال لقائه الخاص بفضائية "إكسترا نيوز" الجمعة، إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي وجود فائض أولي، قائلًا: "هو يمثل الإيرادات ناقص المصروفات، ولكن نستثني من المصروفات خدمة الدين"، الأمر الذي يعكس أن سياسات الدولة للعام الحالي ناجحة.



وأوضح "كوجك" أن الفائض الأولي المستهدف، هو حوالي 2% من الناتج القومي للدولة، بمايقدر بـ 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة حققت العام الماضي 5 مليار جنيه كفائض أولي، ولكن في ظل وجود عجز أولي يصل إلى 60 و70 مليار جنيه.