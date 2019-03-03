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برلمان

بدراوي: التعاون المصري الألماني غير مسبوق

الأحد 03/مارس/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على أهمية التعاون من الجانب الألماني في مجال الاستثمار، باعتبارها من أقوى الدول في مجال التصنيع، إن لم تكن الأقوى عالميًا.

وقال "بدراوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في التعاون المتبادل والاستثمار مع الجاب الألماني، في العديد من المجالات، سواء البيئة والطاقة، والتعاون في مجال المخلفات الصلبة، إضافة إلى دخول شركة مرسيدس للاسثتمار في مصر، وعودتها مرة أخرى من خلال إنشاء مصنع لتجميع السيارات.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان جميع الوزراء السعي لفتح آفاق جديدة للاسثتمار في مصر، خاصة مع الجانب الألماني، حتى نوسع دائرة الاستثمار.

وأعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن شركة شنايدر العالمية تنفذ حاليًا في السوق المصرية مشروعًا لإنتاج قواطع تيار الضغط المنخفض ومفاتيح التلامس ولوحات الربط الحلقية برأسمال يبلغ 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم افتتاحه خلال المرحلة المقبلة، ويخدم السوق المحلية وأسواق قارة أفريقيا والدول العربية.

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