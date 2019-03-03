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برلمان

برلماني: خطة حكومية لخفض عجز الدين خلال الفترة المقبلة

الأحد 03/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن هناك خطة موضوعة من قبل الحكومة، تهدف إلى تقليل نسبة عجز الموازنة، مشيرًا إلى أننا نسير على خُطى جيدة فيما يتعلق بالفائض الأولي، لكن هناك مشكلة في نسبة الدين.

وأضاف "بدراوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خطة تقليل فائض الدين، يتم من خلال ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي، بنسبة من 10:15% سنويًا، إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو بشكل جيد، وانخفاض معدلات التضخم، متابعًا: كل هذا النسب تسير بشكل جيد، بينما يخدم الاقتصاد المصري.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن هناك فائض أولي مرتفع يتحقق بشكل سنوي، وهذا له انعكاس ومؤشر إيجابي، لكن يجب أن يتبع ذلك انخفاض في فائض الدين، حتى تنعكس على الموازنة بشكل جيد.

وأكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن العام المالي الحالي يشهد تحقيق العديد من النقاط الإيجابية، على رأسها؛ وضع تقديرات ومستهدفات بشكل عام ونعمل على تحقيقها، الأمر الذي بدوره يعيد ثقة المواطنين في تقديرات ومؤشرات الوزارة، ويؤكد عزم الدولة على العمل بجد، بالرغم من التغيرات التي تحدث للدولة كحال أيًا من الدول الأخرى.

ونوه "كوجك" خلال لقائه الخاص بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي وجود فائض أولي، قائلًا: "هو يمثل الإيرادات ناقص المصروفات، ولكن نستثني من المصروفات خدمة الدين"، الأمر الذي يعكس أن سياسات الدولة للعام الحالي ناجحة.

وأشار "كوجك" إلى أن الفائض الأولي المستهدف، هو حوالي 2% من الناتج القومي للدولة، بمايقدر بـ 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة حققت العام الماضي 5 مليار جنيه كفائض أولي، ولكن في ظل وجود عجز أولي يصل إلى 60 و70 مليار جنيه.

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