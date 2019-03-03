ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: استثمار شركة شنايدر يتيح الفرصة أمام الاكتشافات البترولية

الأحد 03/مارس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن أي استثمار خارجي يكون مصاحبا له توافرا في التكنولوجيا بشكل كبير، وهذا يخدم مجالات كثيرة في الاقتصاد المصري.

وأضاف "مخاليف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استثمار شركة شنايدر في السوق المصرية، يتيح لنا الفرصة أمام اكتشافات بترولية وتنقيب عن المعادن، مشيرًا إلى أن استغلالها بالشكل الأمثل، يفتح موردًا مهما أمام خزينة الدولة.

وأعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان شركة شنايدر العالمية تنفذ حاليًا في السوق المصرية مشروعًا لإنتاج قواطع تيار الضغط المنخفض ومفاتيح التلامس ولوحات الربط الحلقية برأسمال يبلغ 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم افتتاحه خلال المرحلة القريبة المقبلة ويخدم السوق المحلية وأسواق قارة أفريقيا والدول العربية.

ترشيحاتنا

عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو

التعليم تكشف حقيقة تطعيمات تسبب العقم لطلاب المدارس

الإرهابي بهجت صابر يسب المصريين ويطالب بذبحهم في الشوارع

شاهد.. خناقة ميسي وراموس وصحيفة إسبانية: الحكم كان رحيما مع الجزار

تدخل جديد من قطر في اليمن لصالح إيران

أمريكا تتخذ قرارا عسكريا عاجلا بشأن كوريا الجنوبية لإرضاء كيم

أبو ريدة: إقبال دولي كبير على المشاركة في قرعة كأس الأمم الأفريقية

رواتب تصل إلى 4000 جنيه.. 1298 فرصة عمل بشركات في القاهرة

أم بلا قلب.. ربة منزل تلقي طفلها بالطريق العام في أسيوط

المعاينة الأولية تكشف عن سبب انهيار كوبري طوخ

ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح الساحر في ديربي ميرسيسايد

كريم شحاتة: حسام البدري أحد المرشحين لخلافة جروس في الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث
لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو
طبيب نفسي يوضح التأثير السلبي لنشر صور ضحايا ومصابي حادث القطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟