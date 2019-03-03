برلماني: استثمار شركة شنايدر يتيح الفرصة أمام الاكتشافات البترولية

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن أي استثمار خارجي يكون مصاحبا له توافرا في التكنولوجيا بشكل كبير، وهذا يخدم مجالات كثيرة في الاقتصاد المصري.



وأضاف "مخاليف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استثمار شركة شنايدر في السوق المصرية، يتيح لنا الفرصة أمام اكتشافات بترولية وتنقيب عن المعادن، مشيرًا إلى أن استغلالها بالشكل الأمثل، يفتح موردًا مهما أمام خزينة الدولة.



وأعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان شركة شنايدر العالمية تنفذ حاليًا في السوق المصرية مشروعًا لإنتاج قواطع تيار الضغط المنخفض ومفاتيح التلامس ولوحات الربط الحلقية برأسمال يبلغ 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم افتتاحه خلال المرحلة القريبة المقبلة ويخدم السوق المحلية وأسواق قارة أفريقيا والدول العربية.