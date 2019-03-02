التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 يلبي رغبات جميع الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم تلبية جميع مطالب ورغبات طلاب الثانوية العامة، أثناء وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.



وقالت الوزارة في بيان رسمي لها ، أن هناك العديد من الايجابيات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ، مشيرةً إلى أن الجدول يتيح فترة زمنية مريحة بين الامتحانات لجميع الشعب "علمي علوم و علمي رياضة و ادبي".



وأوضحت الوزارة انه تم توفير 4 أيام ونصف لمراجعة مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية ، ونفس الشئ بالنسبة لمادة التاريخ للشعبة الأدبية ، كما تم اتاحة 3 أيام ونصف لمراجعة مادتي الكيمياء والجغرافيا.



أما عن المواد المرتبطة بالشهادات الدولية ، فقد أكدت الوزارة أنه تم مراعاة التوفيق في الجدول بين امتحانات الثانوية العامة والشهادات الدولية.



جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كان قد اعتمد رسميا جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ، و وفقا لهذا الجدول سوف تبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ، حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.