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تعليم

التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 يلبي رغبات جميع الطلاب

السبت 02/مارس/2019 - 09:09 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم تلبية جميع مطالب ورغبات طلاب الثانوية العامة، أثناء وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها ، أن هناك العديد من الايجابيات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ، مشيرةً إلى أن الجدول يتيح فترة زمنية مريحة بين الامتحانات لجميع الشعب "علمي علوم و علمي رياضة و ادبي".

وأوضحت الوزارة انه تم توفير 4 أيام ونصف لمراجعة مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية ، ونفس الشئ بالنسبة لمادة التاريخ للشعبة الأدبية ، كما تم اتاحة 3 أيام ونصف لمراجعة مادتي الكيمياء والجغرافيا.

أما عن المواد المرتبطة بالشهادات الدولية ، فقد أكدت الوزارة أنه تم مراعاة التوفيق في الجدول بين امتحانات الثانوية العامة والشهادات الدولية.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كان قد اعتمد رسميا جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ، و وفقا لهذا الجدول سوف تبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ، حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 يلبي رغبات جميع الطلاب

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