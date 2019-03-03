غلق باب الطعون للترشح على منصب عميد إعلام القاهرة.. اليوم

أعلنت لجنة ترشيح العمداء برئاسة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس جامعة القاهرة، غلق باب الطعون اليوم، للترشح لمنصب عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة وبحسب الجدول الزمني لإجراءات الترشح أنه تم فتح باب الطعون في اليوم التالي مباشرة من غلق باب الترشح، وحتى يوم 3 مارس، على أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم 7 مارس المقبل.



وتم إعلان أسماء أساتذة الكلية المرشحين لمنصب عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وهم الدكتورة حنان جنيد والدكتورة أمانى فهمى والدكتور أيمن منصور ندا والدكتورة سلوى العوادلي والعميدة الحالية الدكتورة هبة السمري ووكيلة الكلية الدكتورة هويدا مصطفى.



وكانت جامعة القاهرة أعلنت فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الإعلام، 17 فبراير وحتى الإثنين 25 فبراير وذلك طبقا للقرار الوزاري بشأن إعادة فتح باب الترشيح لعمادة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والقرار الوزاري بتشكيل لجنة ترشيح العمداء برئاسة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة.