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برلمان

النائب سعد بدير ينظم قافلة طبية وملتقى توظيفيا بالجيزة

السبت 02/مارس/2019 - 10:16 م
صدى البلد
معتز الخصوصي
ينظم حزب الوفد اليوم قافلة طبية وملتقى توظيفيا للشباب تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد والنائب سعد بدير نائب الوفد عن دائرة أوسيم والوراق ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك بقرية القيراطيين وصيدا بدوار أولاد أبوجريدة وقسيم.

تضم القافلة الطبية كافة التخصصات الطبية والتي تقدم جميعها بالمجان لجميع أهالي القيراطيين وصيدا، كما تقدم جميع الأدوية والعلاج لجميع المرضي بالمجان بالإضافة إلى ملتقى توظيفي لتقديم فرص عمل مناسبة لشباب أوسيم والوراق.

تستمر القافلة حتى الخامسة مساء اليوم وذلك بالتعاون مع مبادرة بنات الخير وجمعية شهداء الخير وشركه سيديكو.

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