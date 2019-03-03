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اقتصاد

ارتفاع المعروض النقدي للبنوك لـ836.1 مليار جنيه نهاية 2018

الأحد 03/مارس/2019 - 06:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي المعروض النقدي من السيولة المحلية للبنوك إلى 836.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 827.624 مليار في نوفمبر من نفس العام بفارق 8.5 مليار جنيه، ومقارنة بـ 829.2 مليار جنيه في أكتوبر السابق له 6.9 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي لـ 441.94 مليار جنيه في ديسمبر 2018 مقابل 440.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2018 ومقارنة بـ440.71 مليار جنيه في أكتوبر 2018.

ووصلت جملة الودائع الجارية بالعملة المحلية لـ 394.14 مليار جنيه ديسمبر 2018 مقابل 387.44 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بـ 388.45 مليار جنيه في أكتوبر السابق لهما.

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