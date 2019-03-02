سامح عبد العزيز : زوجتى السابقة وبناتي أول من سألوا عنى في محنتي

كشف المخرج سامح عبد العزيز عن أول المقربين له الذين سألوا عنه في محنته الاخيرة اثناء تواجده في السجن.



وقال سامح عبد العزيز في تصريح لصدي البلد أن أول من سألوا عنه في محنته الأخيرة كانت زوجته السابقة وبناته الأربعة وأنه كان لا يرغب في زيارتهم حتى لا يتأثر بهم.



يذكر أن سامح عبد العزيز تعاقد مؤخرا على فيلمين هما الأول بعنوان "قصة حياة 200 جنيه والثانى بعنوان ",مش شربتش من نيلها".