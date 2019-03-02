ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سامح عبد العزيز : زوجتى السابقة وبناتي أول من سألوا عنى في محنتي

السبت 02/مارس/2019 - 10:10 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
كشف المخرج سامح عبد العزيز عن أول المقربين له الذين سألوا عنه في محنته الاخيرة اثناء تواجده في السجن.

وقال سامح عبد العزيز في تصريح لصدي البلد أن أول من سألوا عنه في محنته الأخيرة كانت زوجته السابقة وبناته الأربعة وأنه كان لا يرغب في زيارتهم حتى لا يتأثر بهم.

يذكر أن سامح عبد العزيز تعاقد مؤخرا على فيلمين هما الأول بعنوان "قصة حياة 200 جنيه والثانى بعنوان ",مش شربتش من نيلها".

ترشيحاتنا

10 تصريحات متناقضة لـ الإرهابى معتز مطر تثبت نفاقه.. يدافع عن مرسي والإخوان في كارثة وفاة 50 طفلا بقطار أسيوط 2012 .. ويبث سمومه في حادث محطة مصر .. فيديو

الإرهابي بهجت صابر يسب المصريين ويطالب بذبحهم في الشوارع

مانشستر يونايتد يستغل تعادل أرسنال ويصعد للمركز الرابع بفوز صعب على ساوثهمبتون

فيديو لشيخ الأزهر يوضح موقفه من إلغاء تعدد الزوجات

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

السيلفي القاتل.. بنت السويس ضغطت على المسدس بدل زر الكاميرا فأنهت حياتها

البرلمان يكشف سر الانفجار الكبير لجرار محطة مصر .. فيديو

10 آلاف مشجع للقاء الأهلي والساورة الجزائرى بدورى أبطال إفريقيا

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض الأسعار

أحمد موسى يكشف مخطط الإرهابية لتأجيج الأوضاع في مصر

العربية: الرئاسة الجزائرية ستعلن قرارات هامة خلال ساعات

عبد الله السعيد وحجازي يظهران في ديربي لندن بين توتنهام وأرسنال.. صورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

فيديو

خبير أمني يكشف هدف الحرب المعلوماتية الموجهة من السوشيال ميديا.. فيديو
مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات
رئيس المنتدى العربي الأوروبي يفضح الإخوان وأكاذيبهم عن حقوق الإنسان..فيديو
السيسي يتابع سير تحقيقات حادث قطار محطة مصر.. ويتفقد محاور خطة وزارة الإسكان.. فيديو
توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟