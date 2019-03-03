أهالي شارع منشية السد العالي يشكون انتشار التكاتك وتعديات أصحاب المقاهي

بعث مصطفى هشام أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من تعديات أصحاب المقاهى والمحلات التجارية، وانتشار التكاتك بمنطقة منشية السد العالى بالسلام بالقاهرة.



واشتكى "هشام" من تعديات أصحاب المقاهى والمحلات التجارية على مساحة الشارع والأرصفة بشارع منشية السد العالى التابع لحى السلام، مضيفا أن هناك انتشارا للتكاتك واتخاذها الشارع موقفا لهم، ما ينشر نوعا من البلطجة بالحي، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.



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