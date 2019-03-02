وزير التعليم يعتمد جدول الثانوية العامة 2019.. ماراثون الامتحانات يبدأ 8 يونيو ويستمر حتى 3 يوليو .. و4 أيام للاستعداد لـ بعبع الفيزياء .. واتحاد الطلاب: الجدول مناسب للجميع

تم عمل استطلاع رأي حول مواعيد الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة

اتحاد طلاب المدارس:

حرصنا علي توصيل صوت الطلاب و مراعاة ملاحظاتهم فى جدول الامتحانات



اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت 2 مارس 2019، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.



ووفقا للجدول المعتمد ، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2019 اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ، حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.



وتبدأ الامتحانات يوم السبت 8 يونيو 2019 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، ثم يؤدي الطلاب يوم الاثنين 10 يونيو 2019 امتحان الاقتصاد والاحصاء ، ثم يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.



وفي يوم السبت 15 يونيو 2019 يمتحن الطلاب الاستاتيكا ، وفي يوم الاثنين 17 يونيو 2019 يمتحن الطلاب الاحياء والديناميكا والفلسفة.



ثم ذكر الجدول أن يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 إجازة من الامتحانات ، ثم يمتحن الطلاب يوم السبت 22 يونيو 2019 امتحاني الفيزياء والتاريخ ، ليكون بعد ذلك يوم الاثنين 24 يونيو إجازة أخرى من الامتحانات.



وفي يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 يمتحن الطلاب الكيمياء والجغرافيا ، ثم يمتحن الطلاب يوم السبت 29 يونيو 2019 امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل و علم النفس .



وبعد ذلك يمتحن الطلاب يوم الاثنين 1 يوليو 2019 امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية ، ويختتم الطلاب امتحاناتهم يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 بمادة الجبر والهندسة الفراغية



وذكرت الوزارة في بيان رسمي لها ، أنه تم اعتماد هذا الجدول ، بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة)، للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وأرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح والذي أعدته الوزارة، وبحضور ممثل الطلاب وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل استطلاع رأي حول المواعيد في جدول الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماع، وشارك فيه ما يقرب من 180 ألف طالب، وأبدوا ملاحظتهم حول الجدول.



وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم تلبية رغبة أبنائنا طلاب الثانوية العامة، بوضع فترة زمنية مريحة بين الامتحانات لجميع الشعب حيث تم توفير 4 أيام ونصف لمادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية و3 أيام ونصف للكيمياء والجغرافيا، وكذلك المواد المرتبطة بالشهادات الدولية حيث تم مراعاة التوفيق في الجدول بين امتحانات الثانوية العامة والشهادات الدولية.



ومن جانبه .. أكد فيصل عمر أمين اتحاد طلاب مدارس مصر ، أن المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر ، كان قد عقد اجتماعا هاما مع المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم ، لمناقشة المقترحات المطروحة من الطلاب لتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة ، والاتفاق على الشكل النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019.



وأشار عمر إلى أن مسئولي وزارة التربية والتعليم كانوا متفاهمين جدا في الاجتماع لدرجة ساعدت اتحاد طلاب مدارس مصر اليوم على أن يكون صاحب قرار وصوت حر معبر عن جميع طلاب الثانوية العامة.



وأوضح عمر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الذي تم اعتماده هو جدول مناسب ، يراعي مصلحة الطلاب ، مشيرًا إلى أن الاتحاد حرص علي توصيل صوت الطلاب و مراعاة ملاحظاتهم على جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح من الوزارة .



جدير بالذكر أن الاجتماع الخاص بوضع التصور النهائي لجدول الثانوية العامة تم بحضور كل من : الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ، و خالد عبد الحكم مدير عام الادارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ، والدكتور اكرم حسن مدير الادارة المركزية للتعليم الثانوي ، وممثلين لاعضاء مجلس الامناء والاباء والمعلمين .