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تعليم

إطلاق تطبيق إلكتروني لاختبار السمع عبر أجهزة المحمول بجامعة عين شمس.. اليوم

الأحد 03/مارس/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تنظم وحدة السمع بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة عين شمس احتفالية منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم السمع العالمي، وذلك في تمام العاشرة من صباح اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

يقام على هامش الاحتفالية حملة "اختبر سمعك"، كما يتم إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله اختبار السمع عبر أجهزة المحمول.

تقام الاحتفالية برعاية أ. د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و أ. د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ. د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و برئاسة أ. د. محمود المتيني عميد كلية الطب ، وتنسيق أ. د. نادية كمال الأستاذ المتفرع بقسم الأنف والأذن والحنجرة و أ. د. عادل عبد المقصود أستاذ ورئيس وحدة السمع بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب و إشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

يشارك في الاحتفالية نخبة من الفنانين من بينهم الفنان أشرف ذكى والفنانة نهال عنبر والفنان إيهاب فهمي، إضافة إلى لفيف من البرلمانيين والمتخصصين.

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