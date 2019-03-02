ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على موعد عودة بعثة الإسماعيلي من الجزائر

السبت 02/مارس/2019 - 10:10 م
صدى البلد
نور عادل
تعود بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، إلى مطار القاهرة الدولى يوم الإثنين المقبل، بعد مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى.

وخسر الدراويش من الفريق الجزائرى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت مساء السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويذكر أن الإسماعيلى عقب هذا اللقاء تجمد رصيده عند نقطة وحيدة يحتل بها المركز الرابع بجدول المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية.

ترشيحاتنا

التحقيقات تكشف سبب قتل عاطل لشقيقة زوجته وطعن ابنته فى أوسيم

الأهلي يكشف تفاصيل إنشاء 10 أكاديميات للنادى فى إفريقيا

توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

الإسماعيلي يودع أبطال أفريقيا بالخسارة من شباب قسنطينة 3\2..فيديو

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

نحرهم بالسكين أثناء النوم.. ننشر حيثيات حكم إعدام قاتل زوجته وأطفاله في كفر الشيخ

نائب وزير الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

عبد الله السعيد وحجازي يظهران في ديربي لندن بين توتنهام وأرسنال.. صورة

نشأت الديهي يفتح النار على معتز مطر

حازم أمام يتحدى بترو اتليتكو فى أنجولا

10 آلاف مشجع للقاء الأهلي والساورة الجزائرى بدورى أبطال إفريقيا

10 تصريحات متناقضة لـ الإرهابى معتز مطر تثبت نفاقه.. يدافع عن مرسي والإخوان في كارثة وفاة 50 طفلا بقطار أسيوط 2012 .. ويبث سمومه في حادث محطة مصر .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

فيديو

خبير أمني يكشف هدف الحرب المعلوماتية الموجهة من السوشيال ميديا.. فيديو
مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات
رئيس المنتدى العربي الأوروبي يفضح الإخوان وأكاذيبهم عن حقوق الإنسان..فيديو
السيسي يتابع سير تحقيقات حادث قطار محطة مصر.. ويتفقد محاور خطة وزارة الإسكان.. فيديو
توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟