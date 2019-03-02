الإسماعيلي يخوض مرانا صباحيا في الجزائر.. غدا

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، إقامة مران جماعى للفريق صباح غدًا الأحد بمدينة قسنطينة.

وسيخضع اللاعبوم الأساسيون لمران استشفائى بينما يخوض البدلاء تدريبات جماعية.



وخسر الإسماعيلى من شباب قسنطينة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت مساء السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



يذكر أن بعثة الدراويش سوف تعود إلى مطار القاهرة الدولى يوم الإثنين المقبل.