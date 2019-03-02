مورينيو يتحدث عن ذكرياته مع الكلاسيكو قبل انطلاق مباراة الثأر

تحدّث المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو عن فترة قيادته لريال مدريد الإسباني وذكرياته في مواجهات الكلاسيكو التي جمعته أمام برشلونة في الدوري الإسباني.





ويتواجد جوزيه مورينيو محللًا للكلاسيكو المقام اليوم ضمن الجولة الـ 26 من الليجا في شبكة "بي إن سبورت".





وقال "مورينيو" علي هامش تحليله للقاء عن ذكرياته مع الكلاسيكو أثناء فترة تدريبه للميرينجي: "المهمة الأولى لي مع الريال كانت إيقاف برشلونة الذي سيطر على الليجا، ونجحنا بذلك وحصدنا 100 نقطة في موسم 2012".





وأضاف المدير الفني البرتغالي عن قيادته للملكي: "طموحنا كان التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أيضًا، ووصلنا إلى نصف النهائي مرتين لكننا خسرنا دون استحقاق".



