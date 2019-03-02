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اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر: تأثر خدمة مياه الشرب بـ جنوب الأحياء للصيانة غدا

السبت 02/مارس/2019 - 10:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
اعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر التابع لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن ضعف المياه المقدمة للجمهور لمنطقة جنوب الأحياء التابعة لجهاز المدينة من الثامنة صباحا لنفس التوقيت من مساء غدا الأحد، نظرا لاجراء الصيانة والاصلاح للخط المغذي بتلك المنطقة.

وطالب الجهاز في اعلان له منذ قليل، الجمهور و اصحاب المخابز و المستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع ولحين انتهاء اعمال الصيانة و انتظام الخدمة.

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