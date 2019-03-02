ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يحتضن العلم الأمريكي.. ويؤكد: محاولات لإخراجى من البيت الأبيض.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 10:45 م
صدى البلد
أحمد محرم
ذكر موقع "ذي هيل" الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب احتضن العلم الأمريكي، قبل كلمة ألقاها على مسرح مؤتمر للتحرك السياسي المحافظ، وهو المؤتمر الخامس الذي يحضره ترامب والثالث منذ توليه الرئاسة.

وفي كلمته أمام المؤتمر، أعلن ترامب أن خصومه يحاولون إخراجه من البيت الأبيض "بكلام هراء".

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر التحرك السياسي المحافظ، قال ترامب "للآسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصا لفترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء".

ويتأهب المحقق الخاص روبرت مولر لتقديم تقرير لوزير العدل الأمريكي وليام بار يتضمن تفاصيل ما خلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأي صلة له بحملة ترامب.

ترشيحاتنا

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

أحمد موسى يرد على دعوات الإرهابية بالنزول لميدان التحرير

نجح في اختبار الأمانة.. عامل نظافة يعثر على مبلغ خيالي.. ويسلمه للشرطة

مانشستر يونايتد يستغل تعادل أرسنال ويصعد للمركز الرابع بفوز صعب على ساوثهمبتون

السيلفي القاتل.. بنت السويس ضغطت على المسدس بدل زر الكاميرا فأنهت حياتها

انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور

المتناقض معتز مطر.. إرهابي يتلون كالحرباء ويبيع المصريين بثمن بخس..فيديو

العامري فاروق داخل نادي الزمالك.. اقرأ التفاصيل

انتحار زوجين فى الدقهلية .. وكلمة السر مصروف البيت

الإرهابي بهجت صابر يسب المصريين ويطالب بذبحهم في الشوارع

أحمد موسى يحذر الشعب المصري من الجماعة الإرهابية المضللة.. فيديو

نائب وزير الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

فيديو

خبير أمني يكشف هدف الحرب المعلوماتية الموجهة من السوشيال ميديا.. فيديو
مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات
رئيس المنتدى العربي الأوروبي يفضح الإخوان وأكاذيبهم عن حقوق الإنسان..فيديو
السيسي يتابع سير تحقيقات حادث قطار محطة مصر.. ويتفقد محاور خطة وزارة الإسكان.. فيديو
توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟