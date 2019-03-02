نشأت الديهي: الإخوان يعانون من حالة سعار بسبب صعود مصر سياسيا

أكد الإعلامي نشأت الديهي،أن تنظيم الإخوان يعاني حالة "سعار"، بسبب الصعود السياسي المصري.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت ، أن تنظيم الإخوان و النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان يحاولون تعطيل مسيرة التعديلات الدستورية المقترحة في مصر.



وأشار"الديهي"،إلى أن تنظيم الإخوان يضع خططا مدفوعة الأجر لخفض الروح المعنوية للمصريين، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحدث.