ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نشأت الديهي: الإخوان يعانون من حالة سعار بسبب صعود مصر سياسيا

السبت 02/مارس/2019 - 10:08 م
صدى البلد
توك شو
أكد الإعلامي نشأت الديهي،أن تنظيم الإخوان يعاني حالة "سعار"، بسبب الصعود السياسي المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت ، أن تنظيم الإخوان و النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان يحاولون تعطيل مسيرة التعديلات الدستورية المقترحة في مصر.

وأشار"الديهي"،إلى أن تنظيم الإخوان يضع خططا مدفوعة الأجر لخفض الروح المعنوية للمصريين، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يحدث.

ترشيحاتنا

المتناقض معتز مطر.. إرهابي يتلون كالحرباء ويبيع المصريين بثمن بخس..فيديو

أحمد موسى يرد على دعوات الإرهابية بالنزول لميدان التحرير

ليفربول: 3 معارك محتملة في ديربي ميرسياسيد أبرزها محمد صلاح و لوكاس ديني

الإفتاء تحذر من اللعبة القاتلة.. كيف تقود رسائل مومو إلى الانتحار

أحمد موسى يكشف مخطط الإرهابية لتأجيج الأوضاع في مصر

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

نجم أرسنال السابق يكشف روشتة عودة محمد صلاح لـ التألق من جديد

بورنموث يحقق رقماً سلبياً لأول مرة منذ 16 عامًا في مواجهة مانشستر سيتي

عكاشة يشن هجوما عنيفا على قطر وأميرها وأبواقها الإعلامية..فيديو

أول رد من الصحة على علاج عامل نظافة للمرضى فى مستشفى الواسطى

السيلفي القاتل.. بنت السويس ضغطت على المسدس بدل زر الكاميرا فأنهت حياتها

نشأت الديهي يفتح النار على معتز مطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

فيديو

خبير أمني يكشف هدف الحرب المعلوماتية الموجهة من السوشيال ميديا.. فيديو
مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات
رئيس المنتدى العربي الأوروبي يفضح الإخوان وأكاذيبهم عن حقوق الإنسان..فيديو
السيسي يتابع سير تحقيقات حادث قطار محطة مصر.. ويتفقد محاور خطة وزارة الإسكان.. فيديو
توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟