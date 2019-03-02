نشأت الديهي يثبت بالقرآن الكريم كذب وتدليس الإخوان

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالتقرير الذي أصدره مرصد الإفتاء حيث أكد من خلاله أن تناقل الشائعات مُحرَّم شرعًا ويساهم في نشر الفوضى وإثارة الاضطرابات.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن تنظيم الإخوان يقوم بنشر الشائعات من أجل هدم الدولة المصرية.





واستشهد "الديهي"، بالآية القرآنية المكتوبة في التقرير: "وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخر ينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ".



