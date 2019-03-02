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الديهي يكشف سبب هجوم "فورين بوليسي" على مصر

السبت 02/مارس/2019 - 10:07 م
صدى البلد
قسم التوك شو
أكد الإعلامي نشأت الديهي ، أن مصر تتعرض لهجمة شرسة من قبل الصحافة الغربية .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"،اليوم السبت ، أن مجلة "فورين بوليسي" شنت هجومًا حادًا على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب موقفها الداعم لمصر.

وأوضح"الديهي"، أن هذه المجلة ترى أن واشنطن تدعم مصر لأنها راضية عن حالة الاستقرار التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشار"الديهي"، إلى أن "فورين بوليسي"، تخشى من الرئيس السيسي لأنه يذكرهم بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر ،قائلا :"المجلة شايفة أن السيسي حطم أمالهم ، هذا المقال فضح وكشف نواياهم".

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