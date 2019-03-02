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رياضة

مباراة سريعة وضغط من ريال مدريد وبرشلونة في اول 20 دقيقة بكلاسيكو الأرض

السبت 02/مارس/2019 - 10:08 م
صدى البلد
نور عادل
خيم التعادل السلبي على اول 20 دقيقة من مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض والذي يقام بالوقت الحالي بإستاد سانتياجو برنابيو في إطار الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

بدأت المباراة بضغط قوي من جانب ريال مدريد،حتى تمكن توني كروس من الحصول على ركلة حرة بالقرب من منقطة الجزاء مع منح سيرجيو بوسكيتس بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 10 طالب لاعبو برشلونة احتساب ركلة جزاء لصالح ايفان راكيتيتش ،الا ان الحكم مايينكو رفض منح الخطأ لصالح الفريق الكتالوني.

وكاد ريال مدريد قريب من تسجيل الهدف الأول وذلك بعد تسديدة قوية من جانب رافائيل فاران بالدقيقة 12،ولكن ارتدت لتوني كروس والذي سددها قوية،الان الحارس تير شتيجن تصدى لها بسهولة.

وتصدى الحارس تيبو كورتوا لكرة صاروخية من جانب لويس سواريز بالدقيقة 14،الا ان الحكم احتسبها تسلل في النهاية على المدافع جيرارد بيكيه، الذي اشترك في الكرة من البداية.

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