مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج " كل يوم " المذاع على قناة" أون إي"، تقريرا يرصد حالة إنسانية تتمثل في إصابة رب أسرة يدعى ربيع محمد عباس، بتليف في الكبد وإعاقة في قدمه، ومعاناة ابنته من إعاقة في يديها وقدميها.



وقال ربيع" رب الأسرة،:" اكتشفت أنني مصاب بتليف في الكبد، وأصبت بدوالي المريء، بالإضافة إلى إعاقة قدمي التي ولدت بها، وابنتي تعاني من إعاقة في قدميها ويديها".



ومن جانبها قالت زوجة ربيع محمد، قائلا:" بصرف 10 جنيه كل يوم عشان بنتي تروح المدرسة وده كتير عليا، وبنتي مبتقدرش تدخل الحمام لوحدها".

